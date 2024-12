Der 16-jährige MC Menor JP aus Brasilien erobert gerade die Musikszene mit einer einzigartigen Mischung aus Funk und Rap. Sein Song „Menina de Vermelho“ erreichte auf YouTube in kürzester Zeit 27 Millionen Aufrufe.

Wer ist eigentlich MC Menor JP? Der 16-jährige Nachwuchskünstler aus Brasilien geht gerade auf Tiktok und YouTube viral.

MC Menor JP wurde am 10. Januar 2008 in Igarapava, São Paulo, geboren und heißt mit bürgerlichem Namen João Pedro Silva Coutinho. Seine Musik ist eine Mischung aus Funk und Rap. Innerhalb kürzester Zeit hat sich der junge Musiker eine große Fangemeinde aufgebaut: 2,3 Millionen Follower hat er auf Tiktok. Seinen Song „Menina de Vermelho“ haben auf YouTube über 27 Millionen Menschen aufgerufen.

Lesen Sie auch

Der Musikstil von MC Menor JP ist dem Funk Ostentação zuzuordnen. Dabei handelt es sich um ein Subgenre des Funk, auch Baile Funk genannt. Man kann ihn als eine Form des Gangsta-Rap bezeichnen, der sich aus elektronischen Drumcomputer-Beats mit traditionellen brasilianischen Rhythmen zusammensetzt.

Der Sprung aus den Favelas ist der große Traum von MC Menor JP

Inhaltlich dreht sich die Musik um teure Luxusgüter, einen hohen Lebensstandard und das Streben nach immer größeren Zielen als das, was man gerade erreicht hat. Der Sprung aus den Favelas, im Idealfall durch musikalischen Erfolg, ist der große Traum – auch von MC Menor JP.

Vor seiner Musikkarriere wuchs MC Menor JP in den Favelas von São Paulo auf, armen und oft gefährlichen Stadtvierteln Brasiliens, die generell von sozialen und wirtschaftlichen Problemen geprägt sind. Nach dem Tod seiner Mutter zog ihn sein Vater alleine auf. In seiner Kindheit zog er oft zwischen verschiedenen Familienmitgliedern um und erlebte die sozialen und wirtschaftlichen Kämpfe seiner Gemeinschaft hautnah mit – Erfahrungen, die einen wichtigen Platz in seiner Musik einnehmen. JPs Leben ist ein Symbol für den festen Willen, seine Träume trotz aller Schwierigkeiten zu verfolgen.

Video geht nicht nur in Brasilien, sondern weltweit viral

Inspiriert wurde der 16-jährige JP von der Musik des Künstlers MC Daleste, der als einer der einflussreichsten Künstler des Funk-Subgenres Ostentação gilt; insbesondere von dessen Lied „Quem É Essa Menina de Vermelho“. Begeistert von der Melodie, schrieb JP seinen eigenen Text und lud ein minimalistisches TikTok-Video hoch, in dem er nur sang und klatschte. Das Video ging nicht nur in Brasilien, sondern weltweit schnell viral.

Inzwischen gibt es eine offizielle Single von „Menina de Vermelho“ mit einem ausgefeilteren Arrangement. Der Klatschrhythmus ist geblieben, wird aber von rhythmischen Klavierklängen begleitet. Unterstützt wurde MC Menor JP dabei unter anderem auch von dem deutschen Produzentenduo The Ironix. Herausgekommen ist ein Pop-Hit, der dem 16-jährigen Musiker weitere Erfolge bescheren dürfte.