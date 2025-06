VIPs beim ATP-Turnier in Stuttgart: Für VfB-Legende Cacau ist der Weissenhof „so schön wie Urlaub“

1 Cacau und seine Frau beim Spiel von Alexander Zverev auf dem Weißenhof. Foto: Pressefoto Baumann

Beim Weissenhof-Turnier ist Tennis mehr als ein Wettkampf. Das Publikum genießt ganz besondere Sommerwonnen. Cacau fühlt sich „wie im Urlaub". Ein Besuch auf der VIP-Tribüne.











Was den Weissenhof hoch über Stuttgart so besonders macht, ist seine Nähe. Beim Sieg des deutschen Tennis-Stars Alexander Zverev gegen den Franzosen Corentin Moute sitzt am Donnerstagnachmittag eine sommerlich knapp bekleidete Influencerin so dicht am Spielfeld, dass sie beim Fotografieren jubelnd ausruft: „Hey, was hat er für geile Bauchmuskeln!“ Ihre Begeisterung hört sich an, als sei es ihr gelungen, in dem Moment, als das neongelbe Trikot den Blick freigibt, sein Six Pack sogar zu streicheln.