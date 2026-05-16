Im Frühling und Sommer finden in Stuttgart wieder zahlreiche Flohmärkte statt, die die Herzen der Schnäppchenjäger:innen und Vintage-Fans höherschlagen lassen. Die Märkte beleben aber nicht nur Straßen, Höfe und Plätze, sondern auch Hallen, Cafés und Clubs. Warum es bei den Indoor-Flohmärkten nicht nur um das Trödelerlebnis, sondern vielmehr um Kultur, Party und Gemeinschaft geht, erzählen uns vier Veranstalter:innen.

Flohmärkte im Schwarzen Keiler

Bandmerch, CDs, Platten, Instrumente, T-Shirts und Patches – der Metal-Flohmarkt, der im September 2024 zum ersten Mal im Heavy Metal Club Schwarzer Keiler stattfand, hat für Fans der Rock- und Metalmusik einiges zu bieten. Neben dem Metal-Flohmarkt findet seit Januar 2025 auch regelmäßig ein Alternative-Fashion-Flohmarkt statt. Wie Oliver Honer vom Keiler-Team erklärt, wird dort allerdings weniger Bandmerch angeboten, sondern vielmehr Second-Hand-Kleidung.

Im Schwarzen Keiler finden regelmäßig der Metal-Flohmarkt und der Alternative Fashion Flohmarkt statt. Foto: Schwarzer Keiler/

Die Idee zu den beiden Flohmärkten kam bei drei Mitgliedern des Clubs, der mittlerweile von einem Verein getragen wird, schon kurz nach der Eröffnung auf. „Der Gedanke war, in den Räumlichkeiten für ein breites Angebot zu sorgen“, erzählt Oliver Honer. Denn der Keiler sei viel mehr als eine Feierlocation: ein Ort für die Metal-Kultur. Ein Gedanke, der bei den Keiler-Fans scheinbar Anklang findet. „Der letzte Metal-Flohmarkt war extrem gut besucht“. Die Schlange habe bis zum koreanischen Restaurant Mandu gereicht, das neben dem Heavy Metal Club liegt. Aber auch der Fashion-Flohmarkt locke immer zahlreiche Second-Hand-Liebhaber in die Räumlichkeiten in der Fritz-Elsas Straße.

Bis heute finden regelmäßig beide Varianten statt, mit 10 bis 15 Verkaufsständen, mehr Platz bietet der schwarz gestrichene Club nicht. „Es sind kleine Flohmärkte“, sagt Vereinsmitglied Oliver Honer. Dafür können Flohmarktfans jedoch nicht nur bei entsprechender Musik stöbern, sondern sich in entspannter Atmosphäre an der Bar auch ein Getränk schnappen. Der nächste Alternative Fashion Flohmarkt findet am 18. Juni von 18 bis 22 Uhr statt. Der Eintritt kostet 3 Euro.

Schwarzer Keiler, Fritz-Elsas Straße 60, 70174 Stuttgart

Nachtflohmarkt in den Wagenhallen

„Die Idee entstand vor vielen Jahren – und sie kam von jemandem, der die Wagenhallen von Anfang an mitgeprägt hat: Rolf, der als DJ ein feines Gespür dafür hat, was eine Veranstaltung besonders macht, nämlich die Verbindung von Gemeinschaft, Musik und einem ganz besonderen Ambiente“, so schildert Stefan Mellmann, den Ursprung der Nachtflohmärkte, die regelmäßig in den Wagenhallen zum Stöbern einladen.

Rund 100 Stände laden bei den Nachtflohmärkten in den Wagenhallen zum Stöbern ein. Foto: Lichtgut - Ferdinando Iannone/Ferdinando Iannone

Aus der Idee wurde schließlich Tradition. „Rolf legt bis heute als DJ auf und ist damit das lebendige Herzstück dieser Veranstaltung“, erzählt Stefan Mellmann, Geschäftsführer der Wagenhallen. Beim Kleider durchwühlen kann aber nicht nur der Musik des DJs gelauscht werden, der Flohmarkt bringt Jung und Alt aus allen Ecken der Stadt zusammen: „Der Nachtflohmarkt verkörpert diesen Gedanken wie kaum eine andere Veranstaltung.“ Natürlich kommt bei der Veranstaltung neben gutem Essen auch der Nachhaltigkeitsgedanke nicht zu kurz.

Der Nachtflohmarkt sei von Anfang an ein voller Erfolg gewesen: „In den frühen Jahren bildeten sich Schlangen bis hoch zur Heilbronner Straße – die Nachfrage war größer als die damaligen Kapazitäten. Heute kommen rund 2.000 Besucher:innen pro Veranstaltung.“ Von Schnäppchenjägern und Trödelliebhabern bis zu Familien, Studierenden und Nachtschwärmern – sie alle sind auf der Jagd nach dem besten Trödel. Dafür stehen pro Nachtflohmarkt bis zu 100 Stände bereit, die die Halle in ein buntes Labyrinth aus Vintageschätzen, Kuriositäten, Mode, Büchern, Platten und allerlei anderen Dingen verwandeln. Neben dem Flohmarkt finden meist Konzerte und Partys statt, die im Eintrittspreis von zwei Euro bereits inklusive sind.

Wann Stefan Mellmann und sein Team zum nächsten Nachtflohmarkt einladen, kann auf der Webseite der Wagenhallen nachgeschaut werden. Der nächste Termin ist noch nicht bekannt.

Wagenhallen Stuttgart, Innerer Nordbahnhof 1, 70191 Stuttgart

Nachtflohmarkt im Kulturbunker

Im Kulturbunker in Stuttgart gehören die Nachtflohmärkte inzwischen zu den beliebtesten Veranstaltungen. „Die Nachfrage nach Standplätzen ist meistens sehr hoch und auch die Besucherzahlen zeigen, dass das Konzept sehr gut angenommen wird“, berichten Erik und Ilona. Gemeinsam mit einem kleinen Kreis an Freund:innen, stellen die beiden die Nachtflohmärkte regelmäßig auf die Beine. Die Idee sei aus ihrer eigenen Liebe zu Flohmärkten und nachhaltiger Mode entstanden. „Wir sind aber auch keine großen Fans vom frühen Aufstehen und wollten das klassische Flohmarkt-Konzept deshalb etwas anders denken“. So kam die Idee auf, den Flohmarkt später starten zu lassen und ihn mehr mit einem Eventgefühl zu verbinden — mit Musik, DJs, Tattoos und einer entspannten Atmosphäre.

So liegt der Fokus des Indoor-Flohmarktes eher auf moderner Vintage-Fashion, kreativen Ständen und Menschen aus der Stuttgarter Szene. „Dabei wollen wir lokalen Leuten eine Plattform geben und gleichzeitig einen Ort schaffen, an dem Kultur, Musik und Mode zusammenkommen“, sagt Ilona. Gleichzeitig will das Team auch eine Alternative zum klassischen Partyleben schaffen: einen Ort zum Connecten, Austauschen und lokalen Einkauf direkt aus der Gegend, mitten in Stuttgart-West.

Die Nachtflohmärkte im Kulturbunker in Stuttgart schaffen einen Ort für den Austausch. Foto: Kulturbunker

Pro Event bauen etwa 20 bis 30 Händler:innen ihre Stände auf, im Angebot: Vintage- und Secondhand-Kleidung, Schmuck, Accessoires, DIY-Produkte und besondere Einzelstücke. „Früher war mehr Kunst dabei, aber durch die große Nachfrage haben wir das inzwischen gesplittet — und daraus ist ein eigener Kunstmarkt im selben Stil entstanden“, so das Team.

Der nächste Nachtflohmarkt findet am Samstag, 20. Juni von 18 bis 23 Uhr statt. Eintritt: 2 Euro.

Kulturbunker, Rosenbergstraße 23, Stuttgart

Kleiderflohmarkt im Café44

Zwar finden die Kleiderflohmärkte im Café44 unregelmäßig statt, dafür erwarten Secondhandliebhaber neben gebrauchter Kleidung für kleines Geld, Upcycling-Workshops oder ein Schnupperklettern im City Rock. Wann der nächste Flohmarkt in dem Jugendcafé, das von der evangelischen Jugend Stuttgart betrieben wird, stattfindet, ist aktuell noch unklar.

Café44, Fritz-Elsas-Straße 44, Stuttgart-Stadtmitte