Indoor-Flohmärkte beleben nicht nur Straßen oder Plätze, sondern auch Hallen, Cafés oder Clubs. Dabei verbinden sie oft Trödelsuche, Party und Community-Feeling.
Im Frühling und Sommer finden in Stuttgart wieder zahlreiche Flohmärkte statt, die die Herzen der Schnäppchenjäger:innen und Vintage-Fans höherschlagen lassen. Die Märkte beleben aber nicht nur Straßen, Höfe und Plätze, sondern auch Hallen, Cafés und Clubs. Warum es bei den Indoor-Flohmärkten nicht nur um das Trödelerlebnis, sondern vielmehr um Kultur, Party und Gemeinschaft geht, erzählen uns vier Veranstalter:innen.