Vintage-Mode in Freiberg/Neckar: Start am 2. Mai – Laden verkauft historische Fußballtrikots

Joga Bonito öffnet im Mai in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg). Das Geschäft hat nostalgische Fußballshirts im Angebot. Die Trikots werden sogar in der Modewelt mächtig gehypt.
Ein Trikot, das für den brasilianischen Ausnahmestürmer Ronaldo in der Saison 1996/97 beim FC Barcelona beflockt wurde. Oder ein Jersey der holländischen Nationalmannschaft aus dem Jahr 1988, als die Elftal ihre Gegner schwindelig spielte. Solche begehrten Kleinode der Kick-Kultur und andere nostalgische Fußball-Shirts kann man bei Joga Bonito bald nicht nur im Online-Shop erwerben. Sonja und Uwe Düding, die die Marke aufgebaut haben, werden ihre Waren vom 2. Mai an in einem Geschäft am Marktplatz 10 in Freiberg feilbieten. Die Geschwister sind damit Vorreiter in der ganzen Region Stuttgart.