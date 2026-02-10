"Pluribus" ist die erfolgreichste Serie bei Apple TV, doch auf Staffel zwei müssen die Fans noch warten. Serienschöpfer Vince Gilligan hat jetzt verraten, wie weit die Arbeit fortgeschritten ist.
Die Fans der Apple-TV-Hitserie "Pluribus - Glück ist ansteckend" müssen sich noch gedulden. Bei einem Presseevent des Streamingdienstes hat Serienschöpfer Vince Gilligan (58) erstmals über den Stand der Arbeiten an der zweiten Staffel gesprochen und die Erwartungen gedämpft. Er und sein Autorenteam würden zwar fleißig an neuen Folgen arbeiten, räumte der "Breaking Bad"-Macher laut "Deadline" ein. Allerdings sei man noch nicht so weit, wie er es sich wünschen würde.