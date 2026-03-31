Vince Clarke bestätigt: 80er-Kultband Erasure beendet Bühnenkarriere

Ein Kapitel geht zu Ende: Das Popduo Erasure hat sein Bühnen-Aus bekannt gegeben. Andy Bell und Vince Clarke haben demnach ihr letztes Konzert ohne große Ankündigung bereits gespielt.

Das 80er-Synthiepop-Duo Erasure wird nicht mehr live auftreten. Das Ende der Bühnenkarriere gab Keyboarder Vince Clarke (65) im Interview mit dem "The New Cue"-Newsletter bekannt. "Was war die mutigste berufliche Entscheidung, die Sie jemals getroffen haben?", lautete eine der Fragen. Clarkes knappe Antwort: "Mit dem Touren aufzuhören."

Er erklärte, dass er und Sänger Andy Bell (61) die Fan-Shows vor Weihnachten genossen hätten. Weitere Konzerte wird es nicht geben. Er wolle "nicht richtig alt sein und noch auf der Bühne stehen". Clarke wurde deutlich: "Ich will das einfach nicht mehr machen."

Legendäre Band der 80er-Jahre

Andy Bell und Vince Clarke gründeten Erasure 1985. Die Synthiepop-Gruppe stieg zu den erfolgreichsten ihres Genres auf. Bereits 1986 sorgte ihr Debütalbum "Wonderland" für Aufsehen. Bekannt wurde das Duo vor allem durch Hits wie "A Little Respect", "Sometimes", "Chains of Love" oder "Oh L'amour".

2022 erschien ihr bislang letztes Werk "Day-Glo (Based on a True Story)". Im selben Jahr gingen sie mit dem Album auf Tour, die sie jedoch vorzeitig wegen "familiärer Umstände" abbrachen.

2025 stand das Kult-Duo dann für vier Auftritte unter dem Banner "An Evening with Erasure" in Großbritannien auf der Bühne. Reine Konzerte waren es nicht. Sie gaben zwar einige ihrer Songs zum Besten, doch auch Frage-Antwort-Runden mit den Fans waren Teil der Events.

Andy Bell geht weiterhin als Solokünstler auf Tour. Seit den 2000er-Jahren veröffentlicht er regelmäßig Musik, das aktuelle Werk "Ten Crowns" erschien 2025. Erst im vergangenen Herbst und Winter absolvierte er eine US-Tournee.