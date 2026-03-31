Vince Clarke bestätigt: 80er-Kultband Erasure beendet Bühnenkarriere

Ein Kapitel geht zu Ende: Das Popduo Erasure hat sein Bühnen-Aus bekannt gegeben. Andy Bell und Vince Clarke haben demnach ihr letztes Konzert ohne große Ankündigung bereits gespielt.
Das 80er-Synthiepop-Duo Erasure wird nicht mehr live auftreten. Das Ende der Bühnenkarriere gab Keyboarder Vince Clarke (65) im Interview mit dem "The New Cue"-Newsletter bekannt. "Was war die mutigste berufliche Entscheidung, die Sie jemals getroffen haben?", lautete eine der Fragen. Clarkes knappe Antwort: "Mit dem Touren aufzuhören."