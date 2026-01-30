Vin Diesel gibt Gas für die nächste Runde: Universal hat den Starttermin für den neuesten Teil der "Fast & Furious"-Reihe verkündet. Mit einem emotionalen Instagram-Post erinnert der Actionstar an seinen verstorbenen Freund Paul Walker.
Die Motoren der weltweit erfolgreichen Actionfilm-Reihe werden wieder angelassen: Universal Pictures hat offiziell bestätigt, dass der nächste Teil des "Fast & Furious"-Franchise am 17. März 2028 in die Kinos kommen wird. Der Film trägt den Titel "Fast Forever", wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet.