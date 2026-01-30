Vin Diesel gibt Gas für die nächste Runde: Universal hat den Starttermin für den neuesten Teil der "Fast & Furious"-Reihe verkündet. Mit einem emotionalen Instagram-Post erinnert der Actionstar an seinen verstorbenen Freund Paul Walker.

Die Motoren der weltweit erfolgreichen Actionfilm-Reihe werden wieder angelassen: Universal Pictures hat offiziell bestätigt, dass der nächste Teil des "Fast & Furious"-Franchise am 17. März 2028 in die Kinos kommen wird. Der Film trägt den Titel "Fast Forever", wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet.

Emotionale Worte für verstorbenen Freund Hauptdarsteller und Produzent Vin Diesel (58) alias Dominic "Dom" Toretto verkündete die Neuigkeit persönlich auf seinem Instagram-Account - und sorgte damit für einen emotionalen Moment bei seinen 105 Millionen Followern.

Der Actionstar wählte für die Ankündigung ein ganz besonderes Bild: Es zeigt ihn gemeinsam mit dem 2013 verstorbenen Paul Walker (1973-2013) in einer Szene aus dem allerersten Film der Reihe, "The Fast and the Furious" aus dem Jahr 2001. Zu dem nostalgischen Foto verfasste Diesel bewegende Zeilen, die seine tiefe Verbundenheit mit dem Franchise und seinem verstorbenen Freund zum Ausdruck bringen.

"Niemand hat gesagt, dass der Weg einfach sein würde ... aber er gehört uns", schrieb der Hollywoodstar. "Ein Weg, der uns geprägt hat und zu unserem Vermächtnis geworden ist ... Und ein Vermächtnis ... währt ewig." Die Wahl des Filmtitels "Fast Forever" scheint kein Zufall zu sein - er greift die Botschaft seines Instagram-Posts direkt auf und unterstreicht den Anspruch der Macher, mit diesem Teil ein bleibendes Zeichen zu setzen.

Die "Fast & Furious"-Reihe hat seit ihrem bescheidenen Beginn als Film über illegale Straßenrennen eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht. Sie wuchs zu einem globalen Phänomen heran, das mittlerweile Milliarden an den Kinokassen eingespielt hat.

Der tragische Tod von Paul Walker bei einem Autounfall im November 2013 erschütterte nicht nur die Filmwelt, sondern prägte auch die weitere Entwicklung der Reihe nachhaltig. Walker, der in den Filmen die Rolle des Brian O'Conner spielte, war neben Diesel das Herzstück des Franchise. Sein Charakter wurde in "Fast & Furious 7" verabschiedet, lebt aber in den Erinnerungen der Fans und seiner Filmfamilie weiter.