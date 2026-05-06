Vinícius Júnior beleidigt: FIFA weitet Prestianni-Sperre auf WM aus

Nach einer homophoben Äußerung in Richtung Vinícius Júnior zieht auch die FIFA gegen Gianluca Prestianni Konsequenzen. Ob er ins argentinische WM-Team kommt, ist aber noch offen.
Der Fußball-Weltverband FIFA hat die von der UEFA verhängte Sperre gegen den argentinischen Offensivspieler Gianluca Prestianni auch auf die Weltmeisterschaft ausgeweitet. Sollte der Flügelspieler von Benfica Lissabon für die argentinische Nationalmannschaft nominiert werden, würde er bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada die ersten beiden Spiele verpassen.