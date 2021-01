1 Eine Kerze hatte den Brand ausgelöst (Symbolbild). Foto: imago images/fossiphoto

An Neujahr brennt in einer Wohnung in Villingen ein Weihnachtsbaum. Die 83 Jahre alte Bewohnerin wird durch den Brand und den Rauch schwer verletzt. Jetzt ist sie im Krankenhaus verstorben.

Villingen - Nachdem ihr Weihnachtsbaum an Neujahr kurz vor 21 Uhr Feuer gefangen hat, ist eine Seniorin im Krankenhaus gestorben. Die 83-Jährige sei durch den Brand und den entstandenen Rauch schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit.

Ihr 15-jähriger Enkel, der sich ebenfalls in ihrer Wohnung in Villingen (Landkreis Schwarzwald-Baar) aufhielt, blieb unverletzt. Eine Kerze hatte den Brand am Freitagabend ausgelöst.