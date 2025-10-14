Villingen-Schwenningen: Mann brutal überfallen - Polizei nimmt drei Verdächtige fest

1 Drei Verdächtige wurden festgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcus Brandt

Erst brutal überfallen, dann Wohnung von 24-Jährigem ausgeräumt: In Villingen-Schwenningen laufen Ermittlungen gegen mehrere Verdächtige nach einer Gewalttat.











Link kopiert



Die Polizei hat drei Männer festgenommen, die einen 24 Jahre alten Mann überfallen, schwer verprügelt und an einem Zeltplatz in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ausgesetzt haben sollen. Dann räumten sie den Angaben zufolge gemeinsam mit zwei weiteren noch flüchtigen Verdächtigen die Wohnung ihres schwer verletzten Opfers aus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft weiter mitteilten.