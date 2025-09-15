Villa-Überfall in Stuttgart: Neue Ermittlungsgruppe Titan sucht Millionenräuber

Haben reisende Banden ihre Opfer ausbaldowert? Nach dem jüngsten Raubüberfall in einem Wohnhaus verstärken die Ermittler ihre Kräfte.
Die Stuttgarter Kripo verstärkt und konzentriert ihre Kräfte: Die neu gegründete Ermittlungsgruppe Titan soll nun auf die Spur eines Überfallkommandos kommen, das vor einigen Tagen in ein Einfamilienhaus im Stuttgarter Norden eindrang und mit Beute in Millionenhöhe verschwand. Die Bewohner, ein älteres Ehepaar, wurden erst nach knapp 16 Stunden entdeckt und befreit. Die Polizei will hart dran bleiben – wohl daher auch der Begriff des chemischen Elements Titan: Auch am Montag waren Polizeibeamte im Wohnquartier Lenzhalde mit Nachbarschaftsbefragungen beschäftigt.