Villa in Los Angeles: Schock für Nicole Kidman und Keith Urban: Bei ihnen wurde eingebrochen

1 Unbekannte Täter brachen in das Anwesen von Schauspielerin Nicole Kidman und Sänger Keith Urban ein. Foto: imago/AAP / Action Press/Backgrid

Ausgerechnet am Valentinstag sollen Einbrecher auf das Anwesen von Schauspielerin Nicole Kidman und Sänger Keith Urban eingedrungen sein, wie jetzt bekannt wurde. Die Täter konnten vom Tatort in Los Angeles flüchten.











Einbrecher sollen ausgerechnet am Valentinstag in die Villa von Nicole Kidman (57) und Keith Urban (57) in Los Angeles eingedrungen sein. Das habe eine Quelle aus der Strafverfolgungsbehörde mitgeteilt, berichtet "NBC News". Glück im Unglück: Das Paar sowie seine beiden Töchter Sunday (16) und Faith (14) sollen zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht zu Hause gewesen sein.