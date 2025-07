Villa der Versuchung ab 7. Juli: Verona Pooth: Diese Shows hat sie schon moderiert

Verona Pooth ist zurück als Moderatorin im TV: Sie präsentiert ab 7. Juli die neue Realityshow "Villa der Versuchung" (20:15 Uhr, Sat.1). In den vergangenen Jahren trat sie vor allem als Kandidatin in diversen Sendungen an. Dabei hat sie früher schon durch so einige Formate geführt.

Sat.1 bringt eine neue Realityshow ins Programm: In der "Villa der Versuchung" müssen 14 prominente Teilnehmer auf Luxus verzichten (ab Montag, 7. Juli, 20:15 Uhr, und auf Joyn). Wenn sich die Stars Annehmlichkeiten gönnen wollen, wird dadurch das Preisgeld von 250.000 Euro reduziert. Streit und Stress scheinen da programmiert... Bei dem Sozialexperiment sind unter anderem dabei: Patricia Blanco, Jimi Blue Ochsenknecht, Georgina Fleur, Jasmin Herren, Sara Kulka, Gigi Birofio, Kate Merlan, Manni Ludolf und Raúl Richter.

Als Moderatorin konnte Verona Pooth (57) gewonnen werden, die in den vergangenen Jahren eher als Kandidatin in diversen Shows zu sehen war. Dabei hat sie früher bereits etliche Formate präsentiert - von Erotikshow bis zur helfenden Dokusoap.

Alles fing mit "Peep!" an

1996 machte Verona Pooth, die damals noch Feldbusch hieß und als Sängerin und Model erste Karriereschritte gegangen war, viele Schlagzeilen dank ihrer Blitz-Ehe mit Dieter Bohlen (71). Während die Beziehung nach nur wenigen Wochen schon wieder scheiterte, konnte sie ihren rasant gestiegenen Bekanntheitsgrad beruflich nutzen: Pooth sicherte sich lukrative Werbedeals und startete auch im Fernsehen durch.

Von August 1996 bis März 1999 moderierte sie die Erotikshow "Peep!" bei RTLzwei. Schon bevor sie diese überraschend aufgab, weil sie ihr "zu pornografisch geworden" sei, sicherte sie sich ihre erste Late-Night-Comedytalkshow bei RTL. "Veronas Welt" lief von August 1998 bis März 2000. In jeder Sendung begrüßte sie zwei Promis im Studio, das ihrer Wohnung nachempfunden war. Dazu wurden Sketche gezeigt. Die Titelmusik stammte übrigens aus der Feder von Stefan Raab.

Danach sammelte die umtriebige Karrierefrau, die seit 2004 mit Unternehmer Franjo Pooth (55) verheiratet ist, erste Erfahrungen mit Reality-TV. Ab Oktober 2004 führte sie durch die ProSieben-Sendung "The Swan - endlich schön!", in der sich Frauen mit Schönheitsoperationen vom Entlein zum Schwan verwandelten. 2007 übernahm sie das Nachfolgeformat für Vera Int-Veens "Glück-Wunsch! - Vera macht Träume wahr", das unter dem Titel "Engel im Einsatz - mit Verona Pooth" bei RTLzwei lief. In der Doku-Soap wurde Familien in schwierigen Situationen geholfen. Nachdem der Sender die Zusammenarbeit im Zuge der Ermittlungen gegen Franjo Pooth wegen Bestechung und Insolvenzverschleppung zunächst gekündigt hatte, gab es 2010 doch noch eine dritte Staffel.

Zuletzt trat sie als Kandidatin in vielen Shows an

Danach war Verona Pooth, die 2011 ihren zweiten Sohn Rocco (14) begrüßte, vor allem als Jurymitglied oder Kandidatin zu sehen. 2013 etwa saß sie bei der RTL-Show "Die Pool Champions - Promis unter Wasser" in der Jury. Sie nahm an vielen weiteren Formaten teil wie "Grill den Henssler", "Bin ich schlauer als...?", "Das Spiel beginnt!", "Gefragt - Gejagt", "Wer weiß denn sowas?", "Die Show mit dem Sortieren", "5 Gold Rings", "Die Gegenteilshow" und "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas". Im September 2020 konnte sie sich in der ProSieben-Show "Schlag den Star" gegen Janine Kunze den Titel holen.

Sie trat in den vergangenen Jahren auch häufiger zusammen mit ihrem ältesten Sohn Diego (21) auf, zum Beispiel bei "Comeback oder weg?" und "Hot oder Schrott". Mit ihm scheint die nächste Generation Pooth bereits in den TV-Startlöchern zu stehen: Der junge Mann bestritt 2025 mit "Let's Dance" sein erstes großes Solo-TV-Projekt und tanzte sich mit seinem Sieg aus dem Schatten seiner berühmten Mutter.