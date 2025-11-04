Nordische Legenden, furchtlose Krieger und kluge Königinnen - die Welt der Wikinger fasziniert wie kaum eine andere Epoche. Nach Filmen und Serien erobert sie nun auch die immersiven Ausstellungen.
Um Ragnar Lodbrok, eine der faszinierendsten Gestalten der Wikingerzeit, ranken sich zahlreiche Mythen. Er gehört mit dem Hammer schwingenden Donnergott Thor oder dem Krieger Amleth aus "The Northman" auch zu den Wikinger-Helden, die in Film und TV für Furore sorgen. Mit der Saga von Ragnar Lodbrok hat die Erfolgsserie "Vikings" die Darstellung der Wikinger weltweit geprägt und zum aktuellen Hype um die Nordmänner beigetragen. Jetzt können Fans der Wikinger noch mehr über den Mythos und die geschichtlichen Hintergründe erfahren.