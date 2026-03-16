Vietnamesen unter Druck: Starten Gastro-Azubis mit gefälschten Sprachzertifikaten?

Jeder fünfte Azubi in der Gastronomie stammt aus Vietnam. Allerdings verfügen viele von ihnen nicht über die attestierten Sprachkenntnisse. Das zeigt sich in Stuttgart.
Sie kommen mit Vertrag, Hoffnung und Zielen: eine Ausbildung in Deutschland, ein Beruf, ein neues Leben – junge Menschen aus Vietnam. Doch Berichte aus Berlin klangen jüngst beunruhigend: An der Brillat-Savarin-Schule, der größten gastgewerblichen Schule Deutschlands, fehlte plötzlich ein großer Teil der vietnamesischen Auszubildenden. Von einem Tag auf den anderen seien die Schüler einfach nicht mehr zum Unterricht erschienen – regelrecht „verschwunden“, berichteten Medien. Der Verdacht: Ausbeutung und Menschenhandel. Gibt es Ähnliches in Baden-Württemberg?