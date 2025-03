Vietnamese statt Waffenladen: In der Königstraße fliegen die Nudeln

Auf die Baufreigabe hat der Gastronom Tien Do drei Jahre lang warten müssen: Sein Restaurant Saigon 75 an der Königstraße bietet Gerichte wie auf den Straßen seiner Heimat Vietnam. Ein Besuch lohnt sich, findet unser Autor Uwe Bogen.

In manch einem Restaurant wär’ der Gast schon froh, würden seine Nudeln nicht mäßig warm und schlaff auf dem Teller liegen, sondern heiß und bissfest. Fliegen müssen sie im Grunde nicht, um gut zu schmecken. Im Saigon 75 an der Königstraße hebt die asiatische Pasta ab, damit das Auge mitessen kann. Die fliegenden Nudeln, die ein Renner sind, hängen dampfend an zwei Essstäbchen, die über dem Teller wie von Geisterhand schweben. Ist das Zauberei?

Magier dürfen ihre Tricks nicht verraten, Gastronomen aber schon: Ein Gerüst unter den Flying Noodels, so der internationale Name, hält den Hauptgang in der Schwebe. Damit ist die Instagram-Generation im Glück – und ebenso der Wirt: Werden Fotos vom schmackhaften Überflieger gepostet, wird neue Kundschaft generiert.

Die Köche kommen aus der heutigen Ho-Chi-Minh-Stadt

Für 19 Euro kredenzt das Saigon 75 seine kulinarische Luftnummer mit saisonalem Gemüse im Wok zubereitet. Man schmeckt die Frische. Wirt Huong Tien Do kauft frühmorgens im Großmarkt ein. Bei ihm kommt nichts aus dem Frostfach auf den Tisch.

Seine Köche, die er über einen Headhunter aus Saigon, der heutigen Ho-Chi-Minh-Stadt, kommen ließ, haben den Auftrag, alles so garen zu lassen wie beim Streetfood in ihrer Heimat – gut, vielleicht nicht ganz so scharf, eher europäisch angepasst.

Die aromatische Soße vereint die Würze von Chilis, die Tiefe von Sesam und die Süße von Gewürzen. Wer will, kann als Topics Schweinefleisch, Tofu oder Garnelen dazu bestellen. Schwerpunkte der Karte sind außerdem die Nudelsuppe Pho Bo, bei der Suchtgefahr besteht, sowie Bowls aus Reisnudeln, Salat, Kräutern, Gemüse und Erdnüssen. Auch Bánh Mi, das vietnamesische Sandwich, fehlt nicht. Mittags gibt es eine Auswahl der Karte zu ermäßigten Preisen.

Drei Jahre lang hat Tien Do, der 1975 in Saigon zur Welt kam (deshalb der Restaurantname), auf die Baufreigabe warten müssen. Der Familienvater, der in den 1980ern mit den Eltern als „Boatpeople“ nach Deutschland kam, wollte ein früheres Waffengeschäft im historischen Marquardt-Gebäude an der Königstraße zum Streetfood-Lokal umbauen. Der Ärger mit den Ämtern um eine behindertgerechte Toilette hat alles verzögert, ist aber inzwischen vergessen.

Jetzt überwiegt seine Dankbarkeit, dass er es als einstiges Flüchtlingskind in der neuen Heimat in Deutschland so weit gebracht hat – in vier Gaststätten beschäftigt er etwa 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seine 80-jährige Mutter steht fast jeden Tag in der Küche des Saigon 75, das für sie ein Stück Heimat ist. Eng, aber gemütlich geht es in dem Restaurant zu. Im Sommer kommen Außenplätze auf der Königstraße dazu – dann wird Streetfood zu Kingstreet-Food. Der asiatische Genuss ist bei Tien Do hoch, aber zugleich einfach, authentisch, unprätentiös.

Service

Saigon 75, Königstraße 22, Stuttgarter Marquardt-Gebäude, Telefon 07 11 / 50 49 00 71, täglich 11 bis 22 Uhr, https://www.saigon75.de

Bewertung

Essen: 3 Sterne

Service: 4 Sterne

Atmosphäre: 3 Sterne

Legende ***** = herausragend, ****= überdurchschnittlich, *** = gut, **= Luft nach oben, * = viel zu verbessern