"Sex and the City" Carries Brautkleid für 18 Euro entdeckt

Die Kultserie "Sex and the City" steht wie kaum eine andere für schicke - und vor allem teure - Designerklamotten. Umso erstaunlicher, dass eine Modeliebhaberin nun eines der ikonischen Kleider in einem Secondhand-Laden entdeckt - zum Spottpreis von gerade einmal 18 Euro.