Der Schauspieler Kelsey Grammer hat gemeinsam mit Ehefrau Kayte erneut Nachwuchs bekommen. In einem Podcast plauderte der 70-Jährige über die Ankunft von Sohn Christopher - nur wenige Tage nach der Geburt.
Kelsey Grammer (70) hat Familienzuwachs bekommen: Der "Frasier"-Star wurde mit 70 Jahren erneut Vater. In der Folge des Podcasts "Pod Meets World" vom 27. Oktober verkündete er die frohe Botschaft. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Kayte (46) durfte er einen Sohn namens Christopher willkommen heißen. Für das Paar ist es bereits das vierte gemeinsame Kind, für Grammer insgesamt das achte.