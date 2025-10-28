Der Schauspieler Kelsey Grammer hat gemeinsam mit Ehefrau Kayte erneut Nachwuchs bekommen. In einem Podcast plauderte der 70-Jährige über die Ankunft von Sohn Christopher - nur wenige Tage nach der Geburt.

Kelsey Grammer (70) hat Familienzuwachs bekommen: Der "Frasier"-Star wurde mit 70 Jahren erneut Vater. In der Folge des Podcasts "Pod Meets World" vom 27. Oktober verkündete er die frohe Botschaft. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Kayte (46) durfte er einen Sohn namens Christopher willkommen heißen. Für das Paar ist es bereits das vierte gemeinsame Kind, für Grammer insgesamt das achte.

Während der Schauspieler über seine Memoiren "Karen: A Brother Remembers" sprach, erwähnte er die Neuigkeit ganz nebenbei gegenüber den Podcast-Moderatoren Danielle Fishel, Will Friedle und Rider Strong. "Wir haben gerade unser viertes Kind bekommen, jetzt sind es also acht Kinder", erklärte er. Die Geburt lag zu diesem Zeitpunkt erst wenige Tage zurück: "Es war vor etwa drei Tagen. Christopher ist gerade zur Familie gestoßen."

Neben dem Neuankömmling Christopher haben Grammer und die 46-jährige Kayte bereits Tochter Faith (13) sowie die Söhne Gabriel (11) und James (8). Aus früheren Beziehungen brachte der TV-Star vier weitere Kinder mit in die Ehe: Tochter Spencer (42) stammt aus seiner ersten Ehe mit Doreen Alderman, Tochter Greer (33) aus der Beziehung mit Barrie Buckner. Mit seiner Ex-Frau Camille Grammer hat er Tochter Mason (24) und Sohn Jude (21).

Bereits im Juni war die Schwangerschaft von Kayte publik geworden. Paparazzi-Aufnahmen aus London zeigten das Ehepaar, das seit 2011 verheiratet ist, bei einem Spaziergang durch einen Park. Die werdende Mutter trug ein langes schwarzes Kleid, unter dem sich ihre Babykugel deutlich abzeichnete. Grammer zeigte sich an ihrer Seite in legerer Sommerkleidung mit Sonnenbrille.

So ist Kelsey Grammer als Vater

In einem Interview mit "People" im Mai hatte sich Grammer offen über sein Vatersein geäußert und eingeräumt, bei seinen älteren Kindern nicht immer präsent gewesen zu sein. "Ich habe ein paar meiner Kinder vernachlässigt, vor allem die ersten beiden", gab er ehrlich zu. "Ich versuche jetzt, ein bisschen etwas davon wiedergutzumachen. Ich bin immer noch ihr Vater, man hat also immer die Chance, da zu sein."

Bei seinen jüngeren Kindern verfolgt der Schauspieler einen anderen Erziehungsansatz. "Ich hätte bei den Älteren wahrscheinlich ein bisschen klarer und vielleicht weniger tolerant sein sollen", reflektierte er. Bei den Jüngeren achte er zwar darauf, tolerant zu bleiben, aber gleichzeitig klare Erwartungen zu formulieren. Seine Botschaft an sie: "Was ist deine Aufgabe im Leben? Aufzutauchen." Er lege Wert darauf, dass seine Kinder ihre Hausaufgaben machen und vorbereitet sind.