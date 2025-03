Viertes Kind: Miriam und Felix Neureuther sind erneut Eltern geworden

Mit einer echten Überraschung haben Felix und Miriam Neureuther am 10. März aufgewartet: Sie gaben via Instagram die Geburt ihres vierten Kindes bekannt. Zuvor hatten sie nicht verraten, dass sie nach zwei Töchtern und einem Sohn weiteren Nachwuchs erwarten.

Mit vier roten Herzen und einem Foto der Babyhand haben die Wintersport-Stars Felix (40) und Miriam Neureuther (34) verkündet, dass sie zum vierten Mal Eltern geworden sind. Die Nachricht kommt überraschend, denn die Schwangerschaft hatten sie vorher nicht bekannt gegeben. Das Geschlecht des Kindes haben sie noch nicht verraten.

"Ein Geschenk des Himmels", schrieben die beiden am 10. März auf ihren Instagram-Seiten. Dazu veröffentlichten sie ein Bild, das ihre Hände und die Finger des Babys zeigt. Mit vier roten Herzen unterstreichen die ehemaligen Wintersport-Profis dazu, dass sie nun ein süßes Quartett daheim haben. Viele Fans schickten umgehend digitale Glückwünsche. "Schön, dass eure Privatsphäre gut funktioniert", meinte eine Followerin dazu, dass das Paar die Neuigkeit bis dato völlig für sich behalten hat.

Seit dem Sommer 2013 sind der ehemalige Ski-alpin-Rennläufer und die frühere Biathletin ein Paar. Am 14. Oktober 2017 wurde ihre gemeinsame Tochter geboren. Seit Dezember 2017 sind die beiden verheiratet. Am 7. Februar 2020 kam ein gemeinsamer Sohn und am 25. April 2022 eine weitere Tochter zur Welt.