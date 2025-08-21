Wolf Alice sind mit "The Clearing" zurück. Sängerin Ellie Rowsell erzählt im Interview, welchen Einfluss Axl Rose auf sie hatte und warum große Konzerte oft intimer sind als kleine.
Nach vier Jahren kehrt die Alternative-Rock-Band Wolf Alice mit einem neuen Album zurück. "The Clearing" erscheint am 22. August - ein lang ersehnter Moment für die Londoner Band. "Wir haben dieses Album der Welt schon lange zeigen wollen. Umso schöner ist es, dass es endlich so weit ist", freut sich die Sängerin Ellie Rowsell (33) im Interview mit spot on news. "Ich bin jedes Mal aufgeregt, wenn ein Album erscheint und ich es mir anhöre. Für mich fühlt es sich dann so an, als würde ich es zum ersten Mal hören."