König Charles III. und Königin Camilla haben beim Royal Ascot zum vierten Mal in Folge die Kutschfahrt angeführt. Für einen seltenen Auftritt sorgte ein erst 18-jähriger Royal.
König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) haben am Freitag erneut die traditionelle Kutschenfahrt beim Royal Ascot angeführt. Für das Königspaar war es bereits der vierte Tag in Folge, den es bei dem Pferderennen in Berkshire verbrachte. Bei sommerlichen 28 Grad zeigte sich der Monarch gut gelaunt in Zylinder und gelber Weste und winkte der Menge zu, wie unter anderem das britische "Hello"-Magazin berichtet. An seiner Seite trug Camilla ein hellblaues Ensemble.