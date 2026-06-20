König Charles III. und Königin Camilla haben beim Royal Ascot zum vierten Mal in Folge die Kutschfahrt angeführt. Für einen seltenen Auftritt sorgte ein erst 18-jähriger Royal.

König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) haben am Freitag erneut die traditionelle Kutschenfahrt beim Royal Ascot angeführt. Für das Königspaar war es bereits der vierte Tag in Folge, den es bei dem Pferderennen in Berkshire verbrachte. Bei sommerlichen 28 Grad zeigte sich der Monarch gut gelaunt in Zylinder und gelber Weste und winkte der Menge zu, wie unter anderem das britische "Hello"-Magazin berichtet. An seiner Seite trug Camilla ein hellblaues Ensemble.

In der ersten Kutsche saßen neben dem Königspaar Prinz Saud bin Khalid bin Abdullah bin Abdulrahman Al Said, ein prominenter saudischer Geschäftsmann aus königlichem Hause, sowie John Warren, der langjährige Rennstallmanager der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022). Auch der Komponist Andrew Lloyd Webber (78) nahm mit seiner Frau Lady Madeleine (63) an der Kutschenprozession teil - nach am Vortag Hollywoodstar Stanley Tucci (65).

Ein Tag im Zeichen der Streitkräfte

Der Freitag stand zugleich im Zeichen des Armed Forces Day. Unter den Gästen befanden sich entsprechend hochrangige Vertreter des Militärs, darunter General Sir Roly Walker, der Chef der britischen Armee.

Für Aufsehen sorgte ein seltener Auftritt: Der 18-jährige James Mountbatten-Windsor ließ sich an der Rennbahn blicken. Der Sohn von Prinz Edward (62) und Herzogin Sophie (61), derzeit auf Platz 16 der britischen Thronfolge, begleitete seine Mutter zur Veranstaltung und trug ebenfalls einen Zylinder. Öffentliche Termine sind für den jungen Royal die Ausnahme, meist hält er sich im Hintergrund. Seine Schwester Lady Louise Windsor (22) war diesmal nicht dabei.

Hochzeitstag von Herzogin Sophie

Der Besuch fiel auf ein besonderes Datum: Prinz Edward und Herzogin Sophie feierten am Freitag ihren 27. Hochzeitstag. Auch modisch hatte der Tag einiges zu bieten. Zara Tindall (45), die Tochter von Prinzessin Anne (75), präsentierte sich am vierten Renntag in einem gepunkteten Kleid mit Gürtel, kombiniert mit einem passenden Hut, schwarzen Pumps und einer Lacktasche.