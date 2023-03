So viel VfB steckt in der Champions League

7 Antonio Rüdiger (Real Madrid) setzt sich gegen Mo Salah (FC Liverpool) durch – weitere ehemalige VfB-Profis, die es ebenfalls ins Viertelfinale der Champions League geschafft haben, gibt es in unserer Bildergalerie. Foto: Imago

Im Lostopf sind noch acht Mannschaften und damit auch etliche Ex-Profis des VfB Stuttgart – die allesamt gespannt auf ihren Gegner im Viertelfinale der Königsklasse sind. Ein Blick in unsere Bildergalerie lohnt sich.









Bei Borussia Dortmund (Gregor Kobel, Alexander Meyer) und RB Leipzig (Timo Werner) spielen drei Profis mit VfB-Vergangenheit – doch beide Clubs verpassten den Sprung ins Viertelfinale der Champions League. Was nicht heißt, dass es in der Runde der besten acht Teams keinen Stuttgart-Bezug mehr geben würde. Im Gegenteil! Wenn an diesem Freitag (12 Uhr) in Nyon das Viertelfinale der Königsklasse ausgelost wird, warten 50 Jahre VfB-Vergangenheit auf ihren nächsten Gegner.

Im Lostopf befinden sich gleich drei Teams aus Italien (SSC Neapel, Inter und AC Mailand), dazu zwei aus England (Manchester City, FC Chelsea), Titelverteidiger Real Madrid, Benfica Lissabon und der FC Bayern München. Insgesamt sechs Profis, die früher das VfB-Trikot trugen und teilweise ihre Jugend am Neckar verbracht haben, sind noch im Spiel. In unserer Bildergalerie verraten wir, um welche teils hochdekorierten Profis es sich handelt. Klicken Sie sich durch!