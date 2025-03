Viertelfinale Fußball-Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen: Vierfacher Elferkiller führt Büsnau ins Halbfinale

1 Der Büsnauer Keeper Hannan Ullah brachte die Kicker von der SG West im Elfmeterschießen zur Verzweiflung. Foto: Günter Bergmann

Ein überragender Torhüter trotzt dem Last-Minute-Comeback der SG West. Derweil hält der Fluch der Bezirksligisten gegen die SG Weilimdorf an und wurde das Türkspor-Spiel abgesagt.











Link kopiert



Nach zwei packenden Siegen ziehen der TSV Jahn Büsnau und die SG Weilimdorf ins Halbfinale des Bezirkspokals Stuttgart/Böblingen ein und treffen dort aufeinander. Für jenes qualifizierte sich in der vergangenen Woche bereits der VfL Herrenberg mit seinem Sieg über den ASV Botnang. Wer gegen diesen letzten, verbleibenden Bezirksligisten in der nächsten Runde antreten wird, entscheidet sich erst in der kommenden Woche: Die vierte Partie des Viertelfinales, TSV Kuppingen gegen Türkspor Stuttgart, wurde vom Heimteam wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt und auf nächsten Mittwoch verschoben (19.30 Uhr). Der Austragungsort steht noch nicht fest.