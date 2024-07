Viertelfinale bei der Fußball-EM 2024: Der Mann mit dem Saxofon kommt wieder nach Stuttgart

1 André Schnura wie man ihn kennt: mit schwarzem Saxofon und Rudi-Völler-Trikot. Foto: imago//Marcel Lorenz

André Schnura wird an diesem Freitag in der Fanzone auf dem Stuttgarter Schlossplatz auftreten. Der 30-Jährige mit dem Saxofon soll die Fans auf das EM-Viertelfinale zwischen Spanien und Deutschland einstimmen.











Link kopiert



Auch vor dem Anpfiff des EM-Viertelfinales zwischen Deutschland und Spanien dürfte in der Fanzone auf dem Stuttgarter Schlossplatz keine Langeweile aufkommen. Dafür sorgt schon André Schnura, für viele längst der heimliche Held der Fußball-EM abseits der Plätze. Der 30-Jährige aus Haan-Gruiten bei Wuppertal mit seinem schwarzen Saxofon und dem Rudi-Völler-Trikot ist der Einheizer der Fans und bei jedem Deutschland-Spiel dabei. Was viele nicht wissen: Man kann Schnura buchen. Genau das haben die Veranstalter der Fanzone getan. Sein Auftritt am Freitag ist gegen 17.08 Uhr geplant.