Vierte Staffel The Morning Show: Nach Liebesgerüchten: Jim Curtis bei Jennifer Anistons Premiere dabei

Auf dem roten Teppich posierte Jennifer Aniston zwar alleine oder zusammen mit ihren "The Morning Show"-Kollegen. Doch im Hintergrund war auch Jim Curtis dabei, der von US-Medien als ihr neuer Partner beschrieben wird.
Jennifer Aniston (56) hat am Dienstagabend die vierte Staffel ihrer Serie "The Morning Show" in New York City gefeiert und konnte sich dabei über einen ganz besonderen Gast freuen: Der Autor und Life Coach Jim Curtis, der angeblich ihr neuer Freund sein soll, begleitete sie zur Premiere ins Museum of Modern Art.