Vierte Staffel The Morning Show: Nach Liebesgerüchten: Jim Curtis bei Jennifer Anistons Premiere dabei

Auf dem roten Teppich posierte Jennifer Aniston zwar alleine oder zusammen mit ihren "The Morning Show"-Kollegen. Doch im Hintergrund war auch Jim Curtis dabei, der von US-Medien als ihr neuer Partner beschrieben wird.

Jennifer Aniston (56) hat am Dienstagabend die vierte Staffel ihrer Serie "The Morning Show" in New York City gefeiert und konnte sich dabei über einen ganz besonderen Gast freuen: Der Autor und Life Coach Jim Curtis, der angeblich ihr neuer Freund sein soll, begleitete sie zur Premiere ins Museum of Modern Art.

Jim Curtis lächelte am Rand des roten Teppichs Die Schauspielerin erschien in einem eleganten schwarzen Kleid, das in der Mitte eng anliegend war, und posierte gut gelaunt mit ihren Co-Stars Reese Witherspoon, Billy Crudup und Mark Duplass. Das lag womöglich nicht nur daran, dass die nächste Staffel am 17. September auf Apple-TV+ anläuft, sondern auch an einem bestimmten Mann, der lächelnd am Rande des roten Teppichs gesichtet wurde. Jim Curtis trug an dem Abend einen schwarzen Pullover und lässige schwarze Hosen. Die beiden liefen zwar nicht gemeinsam vor den Fotografen auf, sollen jedoch im selben Auto angekommen sein, wie "Daily Mail" berichtete.

Curtis' Erscheinen bei der Premiere folgt auf ein Posting von Jennifer Aniston vom 7. September, in dem sie auf den Sommer zurückblickte und dabei anscheinend auch ihre neue Beziehung indirekt bestätigte. Unter den 18 Fotos, die sie veröffentlichte, befand sich eine Aufnahme bei Sonnenuntergang, auf der der Hinterkopf eines mysteriösen Mannes zu sehen war. Fans vermuteten, dass sie die Aufnahme gemacht hatte, während sie hinter Curtis stand.

Seit Wochen wird über einen neuen Mann an Anistons Seite spekuliert

Die Gerüchte über eine neue Liebesbeziehung der "Friends"-Schauspielerin, die bereits zwei gescheiterte Ehen hinter sich hat, gibt es seit Anfang des Sommers. Damals fingen US-Medien an, darüber zu spekulieren, dass der Gesundheitscoach ihr Herz erobert haben könnte. Im Juli wurde Jennifer Aniston bei einem Jachtausflug vor der Küste Mallorcas gesichtet, neben Freunden war auch Jim Curtis dabei. Paparazzi lichteten die beiden Händchen haltend ab. "Er hat diese wirklich ruhige und sichere Energie. Jen liebt es", verriet eine Quelle dann im August dem "People"-Magazin.