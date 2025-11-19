Vierte Staffel bei RTL+: Bushido und Anna-Maria Ferchichis Realityserie geht im Dezember weiter

Anfang Dezember zeigt RTL+ neue Folgen von Bushidos Reality-Doku "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie". Die Serie begleitet die Großfamilie des Rappers wieder zwischen Dubai und Deutschland.
Rapper Bushido (47) und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44) öffnen erneut die Türen zu ihrem Privatleben. Ab dem 6. Dezember können Zuschauer auf RTL+ die vierte Staffel von "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" verfolgen. Die Doku-Serie gewährt wieder intime Einblicke in den turbulenten Alltag der Großfamilie zwischen Dubai und Deutschland.