Vierte Staffel bei RTL+: Bushido und Anna-Maria Ferchichis Realityserie geht im Dezember weiter

Anfang Dezember zeigt RTL+ neue Folgen von Bushidos Reality-Doku "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie". Die Serie begleitet die Großfamilie des Rappers wieder zwischen Dubai und Deutschland.

Rapper Bushido (47) und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44) öffnen erneut die Türen zu ihrem Privatleben. Ab dem 6. Dezember können Zuschauer auf RTL+ die vierte Staffel von "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" verfolgen. Die Doku-Serie gewährt wieder intime Einblicke in den turbulenten Alltag der Großfamilie zwischen Dubai und Deutschland.

Acht Kinder und jede Menge Trubel Laut Pressemitteilung verfolgen die Kameras vier der sieben gemeinsamen Kinder mitten in der Pubertät. In den neuen Episoden wird Anna-Marias ältester Sohn Montry (23) zudem offen über seine Kindheit sprechen und seine Beziehung zu Stiefvater Bushido thematisieren. Außerdem wollen der Musiker und seine Frau in Dubai den Maklerschein erwerben, sind mit ihrem Podcast auf Tour und feiern ein besonderes Weihnachtsfest.

Die Doku-Soap "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" startete 2022 als Fortsetzung von "Bushido Reset - Zurück ins Leben" auf RTL+ und umfasst inzwischen 17 Folgen. Die dritte Staffel des Formats war in diesem Jahr in der Kategorie "Beliebteste Reality-Serie" beim "Blauen Panther - TV & Streaming Award" nominiert, musste sich aber "Kaulitz & Kaulitz" geschlagen geben.

Der Versuch, die Serie auch im linearen Fernsehen zu etablieren, scheiterte allerdings am mangelnden Zuschauerinteresse. Trotzdem wird man Bushido auch dort bald wieder sehen: Ab 2026 sitzt er als Juror neben Dieter Bohlen (71) und Isi Glück (34) in der 22. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar".