Auf einem ungewöhnlichen Sendeplatz tummelten sich am Sonntagabend bei "Let's Dance" zahlreiche Weltstars. An Elvis Presley gingen sogar die ersten 30 Punkte der aktuellen Staffel.
"Wo ist 'Let's Dance'?", haben sich vielleicht am vergangenen Freitag einige Zuschauerinnen und Zuschauer gefragt. Statt über das TV-Parkett wirbelnde Promis zu sehen, lief bei RTL auf einmal Fußball. Der Sender hat die Ausstrahlung der vierten regulären Show (auch via RTL+) aber am Sonntag nachgeholt. Geboten wurde am 29. März ein Abend voller Weltstars, ein Kampf von "Boys vs. Girls" sowie der erste nach Punkten perfekte Tanz der Staffel.