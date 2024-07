Viertägige Sperrung auf der S 1: S-Bahn zwischen Vaihingen und Herrenberg fällt aus

Zusätzliche Einschränkungen bei der S-Bahn bringen von Dienstag an viele Fahrpläne im Kreis Böblingen durcheinander. Zusätzlich zur gesperrten Stammstrecke fällt von Dienstag, 30. Juli, bis zum Freitag, 2. August, die S 1 zwischen S-Vaihingen und Herrenberg aus. Das geht aus der Baustelleninformation der Deutschen Bahn hervor. Eine Mitteilung an die Öffentlichkeit erfolgte nicht. Zusätzlich dazu ist die Stammstrecke zwischen Stuttgart-Hauptbahnhof und S-Vaihingen vom 27. Juli an bis zum 6. September lahmgelegt.

Zwischen Böblingen und Herrenberg

Zumindest zwischen Böblingen und Herrenberg verkehrt als Ersatz auf der Schiene die Baustellenlinie der S 61. Außerdem ist zwischen Böblingen und S-Vaihingen der Ersatzbus S1E eingerichtet, um diesen Abschnitt zu überbrücken. Um die Haltestelle Goldberg zu bedienen, hält der S1E am Freibad in der Stuttgarter Straße in Böblingen. Die S 61 zweigt in Böblingen ab nach Renningen. Sie verkehrt demnach bis zum kommenden Freitag in beiden Richtungen zwischen Herrenberg und Renningen.

Lesen Sie auch

Stammstrecke länger gesperrt

Auf der Stammstrecke dauern die Bauarbeiten am digitalen Bahnknoten Stuttgart länger an, nämlich bis zum 6. September. Währenddessen fährt die S 1 zwischen Kirchheim und dem Stuttgarter Hauptbahnhof nur im Halb-Stunden-Takt und hält nicht in Hauptbahnhof (Tief) sondern im Hauptbahnhof oben. Als Ersatz für die ausfallenden S-Bahnen soll ein Pendelverkehr (RE-Pendel) zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Böblingen mit Halt in S-Vaihingen verkehren im Ein-Stunden-Takt.

Zudem fahren Busse (SEV1) zwischen Stuttgart-Hbf und S-Vaihingen. Die Busse fahren jeweils im Zehn-Minuten-Takt beziehungsweise von 6 bis 10 Uhr sowie von 15.30 bis 19.30 Uhr im Fünf-Minuten-Takt, teilt die Bahn mit.