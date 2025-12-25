Der Slowene Domen Prevc ist der Topfavorit für die Vierschanzentournee. Zwei Deutsche sind in der Verfolgerrolle. Oder wird es doch wieder der Tournee-Experte aus Japan?
Oberstdorf - Wer gewinnt die 74. Vierschanzentournee? Mit der Qualifikation am Sonntag in Oberstdorf startet das große Spektakel der Skispringer. Und obwohl Andreas Wellinger und Karl Geiger in der Krise stecken, ist das Team von Bundestrainer Stefan Horngacher keineswegs chancenlos. Gleich zwei deutsche Springer machten zuletzt auf sich aufmerksam. Der große Favorit ist aber ein anderer. Das sind die aussichtsreichsten Sieganwärter: