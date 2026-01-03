Andreas Wellinger und Karl Geiger springen bei der Vierschanzentournee hinterher. Am Ruhetag wollen die beiden Skispringer trainieren - doch der Wind lässt das nicht zu.
Innsbruck - Der Ruhetag bei der Vierschanzentournee kam für Andreas Wellinger und Karl Geiger eigentlich gerade recht. Das kriselnde Skisprung-Duo wollte vor der Weiterreise nach Innsbruck die freie Zeit nutzen, um auf der Großen Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen nochmal zu trainieren - doch der starke Wind verhinderte die Pläne von Wellinger (30 Jahre) und Geiger (32). Stattdessen gab es vormittags ein Krafttraining.