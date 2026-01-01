In Oberstdorf bekam Timi Zajc nachträglich Platz zwei aberkannt. Diesmal wird er vor dem Wettbewerb in Garmisch disqualifiziert. Der wiederholte Verstoß zieht eine Sperre nach sich.
Garmisch-Partenkirchen - Skispringer Timi Zajc ist auch beim zweiten Wettbewerb der Vierschanzentournee disqualifiziert worden und erhält nun eine Rote Karte. Beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen wich der Anzug des Slowenen diesmal um vier Millimeter von der Norm ab, weshalb Zajc schon vor seinem ersten Sprung disqualifiziert wurde.