Vierschanzentournee: Schanzenrekord bei Quali in Garmisch - Geiger diesmal dabei

Bei der Skisprung-Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen setzt sich mal wieder Domen Prevc durch. Für das deutsche Krisenduo gibt es zum Jahresabschluss einen kleinen Mutmacher.
Garmisch-Partenkirchen - Die deutschen Skisprung-Hoffnungen Philipp Raimund und Felix Hoffmann haben die Qualifikation zum Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen souverän gemeistert. Raimund (135 Meter) landete auf Rang fünf, für den Oberstdorf-Dritten Hoffmann (134 Meter) ging es auf Platz acht. Den Sieg in der Vorausscheidung holte sich wieder einmal Domen Prevc aus Slowenien. Der souveräne Gewinner von Oberstdorf sprang 139,5 Meter weit.