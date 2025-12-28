Vierschanzentournee: Raimund und Hoffmann – zwei neue Gesichter, eine alte Hoffnung

Die deutschen Skispringer gehören bei der Vierschanzentournee nicht zu den Top-Favoriten – und doch haben Philipp Raimund und Felix Hoffmann die Chance, Sven Hannawald abzulösen.
Neue Situationen können verunsichern, motivieren, fordern. Oder auch die Kreativität anregen. Wie bei Stefan Horngacher. Vor dem Auftakt der Vierschanzentournee an diesem Montag (16.30 Uhr) in Oberstdorf hat der Chefcoach der deutschen Skispringer flugs ein neues Wort erfunden. „Wir sind“, sagt er, „Außenseiter-Favoriten.“