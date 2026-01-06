Vierschanzentournee: Raimund und Hoffmann stark – aber sie tragen die ganze Last

Die Krise der Altmeister bei der Vierschanzentournee verschärft nach Meinung unseres Autors Jochen Klingovsky das Dilemma des deutschen Skispringens: Es fehlt an Top-Talenten.
Fans, die länger dabei sind, werden sich erinnern: Es gab bei der Vierschanzentournee auch mal deutsche Helden-Geschichten. Die beiden letzten Kapitel handeln von Jens Weißflog, der 1996 zum ersten Vierfach-Sieger wurde, und Sven Hannawald, der als Erster auf allen vier Schanzen triumphierte – das ist fast ein Vierteljahrhundert her. Die schlechte Nachricht: Bis zur Fortschreibung des Epos könnte viel Zeit vergehen.