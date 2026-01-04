Nur 30. in der Qualifikation: Domen Prevc zeigt eine ungewohnte Schwäche. Deutschlands Top-Skispringer Philipp Raimund äußert sich dazu. Er selbst musste einen Schreckmoment überstehen.
Innsbruck - Die erste Schwäche von Skisprung-Dominator Domen Prevc bei dieser Vierschanzentournee macht den Verfolgern Mut. "Es ist zumindest mal schön zu sehen, dass er keine Maschine ist und nicht einfach jeden Sprung bei egal welchen Bedingungen runterzaubern kann", sagte Philipp Raimund. "Das macht die Tournee vielleicht auch ein bisschen spannender."