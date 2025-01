In der Qualifikation für den letzten Tournee-Wettkampf können die deutschen Athleten erneut nicht ganz vorn mithalten. Die ersten beiden Plätze gehen an die überlegene Skisprung-Nation.

Bischofshofen - Der Österreicher Stefan Kraft hat die Qualifikation für das Finale der Vierschanzentournee in Bischofshofen gewonnen. Der 31 Jahre alte Skispringer setzte sich mit einem Sprung auf 142 Meter vor seinem Landsmann Maximilian Ortner und dem Schweizer Gregor Deschwanden durch.

Als bester Deutscher vor 4.900 Zuschauern an der Paul-Außerleitner-Schanze landete Andreas Wellinger auf dem neunten Platz. In Pius Paschke, Philipp Raimund, Karl Geiger, Felix Hoffmann und Adrian Tittel qualifizierten sich auch die anderen Athleten aus dem Team von Bundestrainer Stefan Horngacher für den Wettkampf an diesem Montag (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport). Mit dem Kampf um den goldenen Adler für den Gewinner werden die Deutschen allerdings nichts zu tun haben.

Lesen Sie auch

Dreikampf um den goldenen Adler

Die drei Österreicher Kraft, Jan Hörl und Daniel Tschofenig machen aller Voraussicht nach den Sieg unter sich aus. Zwischen Spitzenreiter Kraft und dem drittplazierten Tschofenig liegen umgerechnet nur 72 Zentimeter. In der Qualifikation belegte Tschofenig Rang vier, Hörl wurde Sechster.

Aus der deutschen Mannschaft liegt Paschke im Tournee-Klassement als Sechster noch am besten im Rennen. Sein Rückstand auf das Podest ist mit gut 21 Metern allerdings auch schon zu groß, um sich ernsthafte Hoffnungen auf einen Top-3-Rang zu machen. Auch sein Gelbes Trikot, das er als Gesamtweltcupführender zu Beginn der Tournee noch getragen hatte, hat Paschke verloren. "Wir sind mit großen Ambitionen reingegangen, sind dann aber leider eher schlechter geworden als besser", sagte Horngacher im ZDF.