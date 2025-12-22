Dieses Tief kommt zur Unzeit: Kurz vor Tournee und Olympia schwächelt Andreas Wellinger massiv. Auf eine Wettkampfpause soll das schnelle Comeback in Oberstdorf folgen.
Oberstdorf - Entspannte Weihnachten gibt es für Andreas Wellinger in diesem Jahr nicht. Statt ruhige Tage rund um das Fest zu genießen, heißt es für den deutschen Skisprung-Olympiasieger: Trainieren, trainieren, trainieren. Gemeinsam mit Karl Geiger absolviert Wellinger im slowenischen Planica und auf der Olympia-Anlage in Predazzo dutzende Sprünge, um rechtzeitig zur Vierschanzentournee in Form zu kommen.