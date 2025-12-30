Vierschanzentournee: Disqualifikation von Timi Zajc – „Keiner wird verschont“

Nach dem Ausschluss des Slowenen, dessen Anzug um drei Millimeter von der Norm abwich, ist der Tenor eindeutig: Gut, dass im Skispringen endlich hart kontrolliert wird.
Die deutlichsten Worte sprach Sven Hannawald. „Ich möchte keine Sieger, die bescheißen“, erklärte der letzte deutsche Gewinner der Vierschanzentournee (2002) und heutige TV-Experte, nachdem der zweitplatzierte Slowene Timi Zajc beim Auftaktspringen am Montagabend in Oberstdorf disqualifiziert worden war. „Dementsprechend: Auf Wiedersehen!“ Ähnlich polemisch hat sich sonst niemand geäußert, der Tenor der Meinungen aber war eindeutig: Gut, dass nun derart streng und konsequent kontrolliert wird. Schließlich ist das im Skispringen noch nicht lange so.