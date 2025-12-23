Karin und Heiko Hagdorn aus Eberdingen-Hochdorf (Kreis Ludwigsburg) haben drei Jungs und ein Mädchen, die am selben Tag geboren wurden. Das war erst ein Schock – und dann ein Geschenk.
Heiko Hagdorn hat immer von einer kinderreichen Familie geträumt. Er malte sich als junger Mann aus, mit seiner Frau Karin fünf Mädchen und Jungs das Leben zu schenken. Wie es das Schicksal will, ist es genauso gekommen. Allerdings in einer Konstellation, die sich der Inhaber eines großen Tomaten-Anbaubetriebs im Kreis Ludwigsburg so nicht unbedingt vorgestellt hatte – und die extrem selten ist. Karin Hagdorn hat nach dem ältesten Sprössling Paul vier Babys auf einen Schlag bekommen.