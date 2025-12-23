Karin und Heiko Hagdorn aus Eberdingen-Hochdorf (Kreis Ludwigsburg) haben drei Jungs und ein Mädchen, die am selben Tag geboren wurden. Das war erst ein Schock – und dann ein Geschenk.

Heiko Hagdorn hat immer von einer kinderreichen Familie geträumt. Er malte sich als junger Mann aus, mit seiner Frau Karin fünf Mädchen und Jungs das Leben zu schenken. Wie es das Schicksal will, ist es genauso gekommen. Allerdings in einer Konstellation, die sich der Inhaber eines großen Tomaten-Anbaubetriebs im Kreis Ludwigsburg so nicht unbedingt vorgestellt hatte – und die extrem selten ist. Karin Hagdorn hat nach dem ältesten Sprössling Paul vier Babys auf einen Schlag bekommen.

Mittlerweile sind Hanna, Anton, Moritz und Sebastian mit ihren 15 Jahren aus dem Gröbsten raus. Und alle in der Familie sind glücklich, wie sich die Dinge mit der Zeit eingerenkt haben. „Das ist so bereichernd mit so vielen Kindern. Es ist lebendig“, sagt Karin Hagdorn. Auch der 17-jährige Paul fühlt sich nicht ausgegrenzt. „Jeder kommt mit jedem aus. Es entsteht keine Vierlings-Dynamik. Es fühlt sich eher so an, als wären es ganz normale Geschwister“, sagt der Gymnasiast. Das kann Karin Hagdorn nur bestätigen. „Die anderen schauen zu Paul hoch. Er ist das Vorbild für seine Brüder und seine Schwester“, erklärt sie.

Vier Mini-Herzen schlagen in einem Bauch

Karin Hagdorn hat mit der Arbeit im Gewächshaus und fünf Kindern alle Hände voll zu tun, ist aber froh, dass so viel Leben im Haus ist. Foto: Archiv (Simon Granville)

Karin Hagdorn verhehlt aber auch nicht, dass sie anfangs skeptisch war, wie sie mit vier Säuglingen zurechtkommen sollte.

Um schwanger werden zu können, hatte sie sich schon beim ersten Kind für eine Hormonbehandlung entschieden. Mit Paul lief alles unkompliziert, also waren sich die jungen Eltern schnell einig, ihre kleine Familie vergrößern zu wollen. Erneut ging Karin Hagdorn den Weg über eine Hormonbehandlung. Wohl wissend, dass dadurch die Chance auf eine Mehrlingsgeburt steigt. Als ihr aber der Frauenarzt nach einem Blick auf den Ultraschallmonitor eröffnete, dass in ihrem Körper schier unglaubliche vier Mini-Herzen schlagen, war sie „total geschockt“ und dachte: „Da brauchst du jemanden, der dir rund um die Uhr hilft, und du kommst abends gar nicht mehr raus.“

Ihr Mann war ebenfalls baff, aber gleichzeitig voller Vorfreude. „Ich glaube, meine erste Äußerung war, dass wir einen Bus brauchen und keinen Kombi“, erzählt er schmunzelnd. Und er ging pragmatisch an die Sache heran und sagte: „Prima, dann müssen wir nur einen und keine vier Geburtstage feiern.“

Der Tag, der das Leben der Hagdorns dann vom Kopf auf den Fuß stellte, war der 22. März 2010. Nacheinander wurden Hanna, Moritz, Sebastian und Anton per Kaiserschnitt gesund zur Welt gebracht. Alle vier brachten jedoch nicht einmal ein Kilogramm auf die Waage, mussten in einen Brutkasten. Sebastian durfte im Juni als Erster nach Hause. Bis Juli folgten seine anderen Geschwister. Im Wohnzimmer wurden vier Bettchen aufgereiht. „Es sah aus wie auf einer Frühchenstation“, sagt Heiko Hagdorn. Er und seine Frau stellten zwei Haushaltshilfen ein, die sich mit um die Kinder kümmerten. Omas und Opas packten, soweit beruflich möglich, ebenfalls mit an. So schulterte die Familie die Anfangsjahre, bis die Kids nach und nach weniger Unterstützung brauchten.

„Es sah aus wie auf einer Frühchenstation.“ Heiko Hagdorn, über die ersten Tage mit den Kindern zuhause

Heiko Hagdorn wollte schon immer fünf Kinder und hat die Nachricht mit den Vierlingen recht pragmatisch und mit einem Schuss Humor aufgenommen. Foto: Archiv (Simon Granville)

Damals wohnte die siebenköpfige Familie noch bei Heiko Hagdorns Eltern, wo es aber mit der Zeit zu eng wurde. Die Hagdorns bauten um die Ecke ein eigenes Haus. Jedes Kind hat dort nun sein eigenes Zimmer. Und alle Vierlinge sind bei aller Vertrautheit doch auch verschieden, nicht nur optisch. Während Anton zum Beispiel offenherzig wirkt und Sebastian der stille Beobachter ist, haut Moritz die Sprüche raus. Wenn eine Frage an alle vier geht, schlüpft Hanna wie selbstverständlich in die Sprecherrolle.

Zwischen ihr und Anton ist das Band einen Tick fester, ebenso zwischen Moritz und Sebastian. „Anton und ich waren im Kindergarten und in der Grundschule in einer Gruppe, umgekehrt auch Moritz und Sebastian“, erklärt Hanna. Zudem hat die 15-Jährige schulbedingt eine eigene Clique, weil sie das Gymnasium besucht. Ihr drei gleichaltrigen Brüder sind indes alle in derselben Klasse in der Realschule und haben im Grunde den gleichen Freundeskreis.

„Aber die vier machen auch viel gemeinsam“, betont Papa Heiko Hagdorn. Alle Vierlinge besuchen zum Beispiel gerade einen Tanzkurs und haben im Verein Fußball gespielt, beziehungsweise tun es teils noch. Wenn es Probleme gibt, findet sich immer jemand zum Reden oder früher zum Spielen.

„Die Vorteile überwiegen deutlich“, resümiert Karin Hagdorn. Natürlich könne man von Kind zu Kind nur über Paul etwas weitergeben. Aber das Unternehmen habe floriert, sodass Anschaffungen in vierfacher Ausführung wie Schuhe oder Fahrräder wirtschaftlich zu stemmen waren, ergänzt Heiko Hagdorn. Das Bussle, das man für so viele Kinder brauchte und den der 47-Jährige schon bei der Schwangerschaft im Hinterkopf hatte, konnte sich die Familie ebenfalls leisten. „Seit ich mich erinnern kann, fahren wir kein Auto, sondern einen VW-Bus“, sagt Paul mit einem Lächeln.

Noch nie eine andere Familie mit Vierlingen getroffen

Paul war es auch, der schon als Knirps Passanten aufklärte, was es mit den beiden Zwillings-Kinderwagen auf sich hatte, die Karin und Heiko Hagdorn vor sich herschoben. „Ja, es sind Vierlinge. Drei Jungs und ein Mädchen. Die haben alle am gleichen Tag Geburtstag“, erklärte er forsch, wenn jemand in den Wagen spickelte. Inzwischen werde man aber nur noch gelegentlich angesprochen, sagt Heiko Hagdorn. „Wir haben auch noch nie jemanden getroffen, der auch Vierlinge hat. Ich wurde nur schon von Frauen angerufen, die mit Vierlingen schwanger waren. Ich habe dann gesagt: Ich kann niemandem empfehlen, die vier nicht zu bekommen“, berichtet Karin Hagdorn.

Gerade an Weihnachten werden sich die Hagdorns ihr Glück vielleicht wieder vergegenwärtigen, wenn sie die Kinder beim Auspacken der Geschenke beobachten – und die Feiertage in großer Runde zusammen verbringen können.