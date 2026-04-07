Erst vor wenigen Tagen adoptiert, jetzt schon mitten im Großstadtgetümmel: Heidi Klum hat ihren neuen Hund Fritz kurzerhand mit an den Arbeitsplatz genommen. Ihr Pailletten-Minikleid wird dabei fast zur Nebensache.
Heidi Klum (52) hat spontan ihr Herz - und ihr Zuhause - für einen kleinen Vierbeiner geöffnet. Fritz begleitet seine neue Besitzerin bereits auf Schritt und Tritt. Auf Instagram teilte Klum ein Foto, das sie gut gelaunt auf den Straßen des New Yorker Stadtteils Soho zeigt - Fritz fest im Arm. Dazu schrieb sie schlicht: "Bring your pup to work day" (zu Deutsch: Bring-deinen-Hund-mit-zur-Arbeit-Tag). Über 20.000 Likes sammelten sich innerhalb weniger Stunden für das Foto.