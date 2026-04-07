Erst vor wenigen Tagen adoptiert, jetzt schon mitten im Großstadtgetümmel: Heidi Klum hat ihren neuen Hund Fritz kurzerhand mit an den Arbeitsplatz genommen. Ihr Pailletten-Minikleid wird dabei fast zur Nebensache.

Heidi Klum (52) hat spontan ihr Herz - und ihr Zuhause - für einen kleinen Vierbeiner geöffnet. Fritz begleitet seine neue Besitzerin bereits auf Schritt und Tritt. Auf Instagram teilte Klum ein Foto, das sie gut gelaunt auf den Straßen des New Yorker Stadtteils Soho zeigt - Fritz fest im Arm. Dazu schrieb sie schlicht: "Bring your pup to work day" (zu Deutsch: Bring-deinen-Hund-mit-zur-Arbeit-Tag). Über 20.000 Likes sammelten sich innerhalb weniger Stunden für das Foto.

Glitzernder Glamour auf New Yorks Straßen Dabei machte das Model modisch keine halben Sachen: Die 52-Jährige trug ein tief ausgeschnittenes Paillettenkleid in Burgunderrot - eine Wahl, die auf dem grauen New Yorker Asphalt für einen echten Glamour-Effekt sorgte. Dazu kombinierte sie transparente Strümpfe, spitze Stilettos in passendem Weinrot, eine Lederhandtasche und eine schmale Sonnenbrille mit getönten Gläsern. Fritz, weiß und flauschig, bildete dazu den denkbar niedlichsten Kontrast.

Die Geschichte von Fritz hätte ganz anders ausgehen können. Klum entdeckte den sechs Monate alten Welpen in einer temporären Adoptionsstelle unweit ihres New Yorker Studios, erklärte sie am vergangenen Montag in einem Instagram-Post. An diesem Tag wurden dort mehr als 50 Hunde vermittelt - bis auf einen.

"Dieser kleine, zottelige Flauschball war immer noch in seinem Käfig", schilderte sie auf Instagram. Klum zögerte nicht lange und nahm ihn mit nach Hause. Dass es so einfach war, stimmte allerdings nicht ganz. Ehemann Tom Kaulitz (36) musste erst von dem Familienzuwachs überzeugt werden. "Ich weiß, er hat Recht... aber ich konnte ihn einfach nicht zurücklassen", schrieb Klum.

Im Hause Klum-Kaulitz ist der Welpe nun alles andere als allein. Seit Herbst 2023 gehören bereits die beiden Deutsch-Kurzhaar-Hunde Uschi und Jäger zur Familie, die Klum ihrem Mann damals zum Geburtstag schenkte.