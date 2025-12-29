Kim Kardashian sorgte mit ihrem Weihnachtsgeschenk für Wirbel: Die Reality-Queen schenkte jedem ihrer vier Kinder einen Pomeranian-Welpen. Tierschützer reagierten mit scharfer Kritik - und fordern nun Konsequenzen von der 45-Jährigen.

Kim Kardashian (45) wollte ihren vier Kindern offenbar ein unvergessliches Weihnachtsfest bescheren. Doch statt Freude erntete die Reality-Ikone vor allem eins: heftige Kritik. Auf Instagram teilte die SKIMS-Gründerin ein Foto von vier zusammengekuschelten Pomeranian-Welpen und schrieb dazu: "Jedes Kind hat einen Welpen bekommen." Einige Fans kritisierten ihre Geschenkentscheidung auf "Reddit".

Was als herzerwärmende Familiengeste gedacht war, rief auch die Tierschutzorganisation PETA auf den Plan. Deren Gründerin Ingrid Newkirk fand deutliche Worte gegenüber der "Daily Mail": "Welpen sind keine Plüschtiere, und es ist verdammt schade, dass Kim die Chance verpasst hat, sich für Tierheimhunde einzusetzen."

Die Tierschützerin appellierte an Kardashian, beim nächsten Mal die Tierschutzorganisation oder ein lokales Tierheim zu kontaktieren, bevor sie ein Tier in ihr Zuhause hole. Außerdem schlug sie der vierfachen Mutter vor, dass Kardashian "Wiedergutmachung leisten" könne, indem sie ihre Kinder North (12), Saint (10), Chicago (7) und Psalm (6) - die aus der Ehe mit Ex-Mann Kanye West (47) stammen - zum Ehrenamt in einem lokalen Tierheim schicke.

Auch Schwester Khloé gerät ins Visier

Doch Kim Kardashian war nicht die Einzige aus dem berühmten Clan, die ins Kreuzfeuer geriet. Auch ihre Schwester Khloé Kardashian (41) bekam ihr Fett weg. Der Reality-Star hatte einen schwarzen Labrador-Welpen in ihre Familie aufgenommen, zu der auch Tochter True (7) und Sohn Tatum (3) gehören.

Als weitere Wiedergutmachung schlug Newkirk hier vor, dass die Kardashians eine Adoptionsveranstaltung in einem örtlichen Tierheim finanzieren könnten - oder zumindest einen Kastrationstag, um die wachsende Krise heimatloser Welpen einzudämmen.

Weihnachten im kleinen Kreis

Abseits der Kontroverse feierte der Kardashian-Jenner-Clan ein ruhiges Weihnachtsfest. Die Familie versammelte sich an Heiligabend in der Villa von Kendall Jenner (30) in Beverly Hills - bereits zum zweiten Mal in Folge war das Model Gastgeberin.

Anders als in den Vorjahren verzichtete die Familie diesmal auf eine große Party mit prominenten Gästen. Der Grund: Wenige Monate zuvor hatte man bereits den 70. Geburtstag von Familienoberhaupt Kris Jenner groß gefeiert, wie Khloé auf Instagram verriet.