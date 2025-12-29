Kim Kardashian sorgte mit ihrem Weihnachtsgeschenk für Wirbel: Die Reality-Queen schenkte jedem ihrer vier Kinder einen Pomeranian-Welpen. Tierschützer reagierten mit scharfer Kritik - und fordern nun Konsequenzen von der 45-Jährigen.
Kim Kardashian (45) wollte ihren vier Kindern offenbar ein unvergessliches Weihnachtsfest bescheren. Doch statt Freude erntete die Reality-Ikone vor allem eins: heftige Kritik. Auf Instagram teilte die SKIMS-Gründerin ein Foto von vier zusammengekuschelten Pomeranian-Welpen und schrieb dazu: "Jedes Kind hat einen Welpen bekommen." Einige Fans kritisierten ihre Geschenkentscheidung auf "Reddit".