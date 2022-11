9 Das Auto blieb auf der Seite liegen, nachdem es sich auf der Autobahn mehrfach überschlagen hatte. Foto: 7aktuell.de/Enrique Kaczor

Auf regennasser Fahrbahn gerät am Donnerstagabend auf der Autobahn 8 bei Kirchheim ein 58-Jähriger mit seinem AMG-Mercedes ins Schleudern und überschlägt sich mehrfach. Die vier Fahrzeuginsassen werden teils schwer verletzt.















Link kopiert

Bei einem spektakulären Verkehrsunfall auf der Autobahn 8 bei Kirchheim sind am Donnerstagabend vier Menschen teils schwer verletzt worden. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 160 000 Euro. Wie die Polizei mitteilt, war ein 58-Jähriger mit seinem Mercedes AMG gegen 22.45 Uhr in Richtung München bei der Anschlussstelle Kirchheim vom linken auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt. Dabei sei das getunte Fahrzeug auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geraten, in die Leitplanken gekracht und habe sich mehrfach überschlagen. Anschließend sei der Mercedes auf der linken Seite quer auf der Fahrbahn liegen geblieben.

Der Fahrer habe schwere Verletzungen erlitten. Der 23-jährige Beifahrer sowie eine eine 19-Jährige und ein 20-Jähriger auf der Rückbank seien leicht verletzt worden. Alle Fahrzeuginsassen seien vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Ein Abschleppdienst habe den Mercedes geborgen. An dem Fahrzeug ist laut der Polizei ein Schaden von rund 150 000 Euro entstanden, jener an den Leitplanken belaufe sich auf etwa 10 000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die A 8 zeitweise komplett gesperrt, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen gekommen sei. Die Autobahnmeisterei sowie die Feuerwehr seien zur Absicherung und Reinigung der Fahrbahn mehrere Stunden im Einsatz gewesen. Die Polizei Mühlhausen, Telefonnummer 0 73 35 / 9 62 60, ermittelt den genauen Unfallhergang und bittet um Hinweise.

Im Zusammenhang mit diesem Unfall erinnert die Polizei daran, dass Regen die Bodenhaftung der Reifen vermindert, den Bremsweg verlängert und die Schleudergefahr erhöht. Wenn sich ein Wasserfilm auf der Straße gebildet habe und zu schnell gefahren werde, bestehe die Gefahr von Aquaplaning, wodurch die Bodenhaftung der Reifen komplett verloren gehe. Die einzige Möglichkeit, diese Gefahr zu mindern, sei, langsamer zu fahren, teilt die Polizei mit.