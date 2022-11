Auto durchbricht Zaun und bleibt an Abhang liegen

Vier Verletzte bei Unfall in Hedelfingen

6 Der Unfall ereignete sich auf den Hedelfinger Brücken. Foto: 7aktuell.de

Der Fahrer eines Jeeps verliert am Dienstagnachmittag in Hedelfingen die Kontrolle. Das Fahrzeug durchbricht die Leitplanken und einen Zaun und bleibt an einem Abhang liegen. Dabei haben die vier Insassen noch Glück im Unglück.















Der Fahrer eines Jeeps hat am Dienstagnachmittag auf den Hedelfinger Brücken in Stuttgart wohl aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist dabei durch einen Zaun gekracht. Glücklicherweise blieb der Jeep kurz vor einem Abhang auf der Seite liegen. Die vier Insassen des SUVs wurden bei dem Unfall leicht verletzt, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Wie die Polizei berichtet, war der Fahrer gegen 16.30 Uhr in der Hafenbahnstraße unterwegs und wollte nach links auf die B10 in Richtung Esslingen fahren, als es wohl zu dem medizinischen Notfall kam. Der Jeep kam von der Fahrbahn ab, fuhr geradeaus, krachte zunächst durch die Leitplanken und brach dann durch einen Zaun. Dabei kippte das Fahrzeug um und kam schließlich auf der Fahrerseite zum Liegen – kurz vor einem Abhang. Die Feuerwehr rückte an und sicherte das Fahrzeug.

Die vier Verletzten wurden vom Rettungsdienst versorgt. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Informationen vor.