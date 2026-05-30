Vier tote Deutsche: Vierte Leiche nach Flugzeugabsturz in Namibia entdeckt

Drei Urlauber aus der Region Heilbronn und ihr Pilot sterben bei einem Flugzeugabsturz in Namibia. Lange bleibt die Leiche der verunglückten Frau unauffindbar. Jetzt gibt es traurige Gewissheit.
Windhuk - Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs mit vier deutschen Todesopfern in Namibia sind der Polizei zufolge nun auch die sterblichen Überreste der bislang noch vermissten vierten Person gefunden worden. An allen Opfern seien Obduktionen und DNA-Identifizierungen vorgenommen worden, wie die Polizei mitteilte.