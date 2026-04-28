Vier Tage Staatsbesuch in den USA: König Charles III. und Königin Camilla in Washington gelandet

König Charles III. und Königin Camilla sind am Montag in Maryland gelandet. Vier Tage lang reisen sie durch die USA - mit Staatsdinner im Weißen Haus, einer Rede vor dem Kongress und Stationen in New York und Virginia. Schon vor der Ankunft sorgte eine Flaggen-Panne für Schlagzeilen.
König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) sind am Montagnachmittag (27. April) gegen 14.30 Uhr Ortszeit auf der Joint Base Andrews im US-Bundesstaat Maryland gelandet. Damit hat der mit Spannung erwartete viertägige Staatsbesuch des britischen Königspaars in den Vereinigten Staaten begonnen.