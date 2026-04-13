Vier Tage Down Under: Harry und Meghan reisen ohne Kinder nach Australien

Wenige Tage Down Under ohne Kinder und ohne öffentliche Auftritte, dafür mit teuren Tickets: Prinz Harry und Herzogin Meghan starten ihre umstrittene Privatreise durch Australien.

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) reisen von Dienstag bis Freitag nach Australien. Die Privatreise führt das Paar nach Melbourne und Sydney, Harry unternimmt zudem einen Abstecher nach Canberra. Die gemeinsamen Kinder Archie (6) und Lilibet (4) bleiben in den USA. Das Büro der Sussexes teilte laut "The Guardian" mit, dass beim Besuch der Sussexes psychische Gesundheit, gemeinschaftliche Resilienz sowie die Unterstützung von Veteranen und deren Familien im Mittelpunkt stehen. Darüber hinaus sind private kommerzielle Termine geplant.

Meghan tritt in Sydney als Rednerin bei einem dreitägigen Frauenevent namens "Her Best Life" auf, das vom gleichnamigen Podcast der Moderatorin Gemma O'Neill (57) organisiert wird. Die Veranstaltung findet im Fünf-Sterne-Hotel InterContinental Coogee Beach statt und ist auf 300 Teilnehmerinnen ausgelegt. Reguläre Tickets kosten umgerechnet rund 1.400 Euro, VIP-Pakete inklusive Gruppenfoto mit Meghan rund 1.670 Euro.

Harry spricht am Donnerstag beim InterEdge Summit in Melbourne, einer zweitägigen Konferenz zu psychosozialer Sicherheit am Arbeitsplatz. Tickets sind ab rund 525 Euro erhältlich, Platinum-Pakete kosten rund 1.250 Euro. Wer Harrys Auftritt per Stream verfolgen möchte, zahlt rund 260 Euro für einen virtuellen Zugang.

Kinderkrankenhaus, Veteranen und Rugby

In Melbourne besuchen Harry und Meghan außerdem ein Kinderkrankenhaus sowie Organisationen, die Jugendliche und obdachlose Frauen unterstützen. Meghan wird zudem bei einem gemeinnützigen Zentrum für wohnungslose Frauen erwartet. Einen Schwerpunkt legt das Paar auf den Veteranenbereich: Gemeinsam besuchen sie das Australian National Veterans Art Museum und nehmen an einem Invictus-Australia-Event teil.

Harry reist anschließend allein nach Canberra, wo er am Australian War Memorial an einer Zeremonie teilnimmt. In Sydney trifft das Paar außerdem Mitglieder der Invictus-Community zu einer gemeinsamen Ausfahrt auf dem Hafen. Den Abschluss der Reise bildet am Freitag ein Rugby-Spiel zwischen den NSW Waratahs und Moana Pasifika im Allianz Stadium.

Polizeieinsatz mit öffentlichen Mitteln

Die New South Wales Police Force bestätigte laut "Daily Mail", sie werde "zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen" während des Aufenthalts in Sydney einleiten. Die Victoria Police erklärte, sie werde Ressourcen nach Bedarf einsetzen, um die öffentliche Sicherheit in Melbourne zu gewährleisten. Die Reise ist privat finanziert, allerdings werden staatliche Polizeidienste zur Sicherung eingesetzt.

Harry verbrachte 2003 als 19-Jähriger neun Wochen auf einer Rinderstation im Bundesstaat Queensland, wo er als sogenannter Jackaroo arbeitete. In seinen 2023 erschienenen Memoiren "Spare" beschreibt er die Zeit als körperlich anspruchsvoll, aber erfüllend. Der letzte gemeinsame Australien-Besuch des Paares liegt sieben Jahre zurück: 2018 absolvierten Harry und Meghan eine offizielle royale Tour durch das Land, fünf Monate nach ihrer Hochzeit.