Überparteiliche Diesel-Kundgebung in Stuttgart 800 Menschen demonstrieren gegen Fahrverbote

Zum vierten Mal haben sich am Samstag in Stuttgart Gegner der Diesel-Fahrverbote zu einer Kundgebung getroffen. Fahnen und Transparente gab es kaum – so wie es sich die Veranstalter im Vorhinein gewünscht hatten. Mit politischen Äußerungen hielten sich Redner und Demonstranten jedoch nicht zurück.