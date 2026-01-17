Dieter Bohlen musste sich von seinem Vater verabschieden. Hans Bohlen starb Ende November mit 97 Jahren, wie erst jetzt bekannt geworden ist.

Für Dieter Bohlen (71) war sein Vater immer eine Legende. Ein Mann, der sich aus eigener Kraft eine Existenz aufgebaut hat - und seinem Sohn so wichtige Werte wie Zielstrebigkeit und Beständigkeit vermittelte. Wie heute bekannt wurde, starb Bohlens Vater Hans Bohlen vor wenigen Wochen, am 25. November 2025, im Alter von 97 Jahren. Das hat der Pop-Titan der "Bild"-Zeitung bestätigt.

Hans Bohlen war dement "Es waren vier schlimme Monate davor", gewährt Bohlen einen Einblick in sein Familienleben. Er sei in diesem Zeitraum "fast die ganze Zeit bei ihm und meiner Mutter in Oldenburg" gewesen und habe versucht, seiner Mutter Edith (91) beizustehen, konnte dabei auf die Unterstützung seiner frisch angetrauten Ehefrau und Partnerin von 20 Jahren Carina (42) zählen.

"Papa war am Ende schwer dement. Seine Organe, das Blutbild, waren eigentlich prima. Aber irgendwann kam eins zum anderen und dann wollte sein Körper nicht mehr", so Bohlen über die letzten Wochen im Leben seines Vaters, der zuletzt in einem Hospiz gelebt habe und rund um die Uhr gepflegt werden musste.

Dieter Bohlen wollte "das Jahr mit schönem Anlass beenden"

Erst vor Kurzem sorgte Dieter Bohlen für positive Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass er nach zwei gemeinsamen Jahrzehnten seiner Carina das Jawort gegeben hatte. Das Langzeitpaar feierte erst eine Traumhochzeit auf den Malediven, bevor in Deutschland zwei Wochen nach der romantischen Trauung unter Palmen noch standesamtlich geheiratet wurde.

Die Hochzeit auf den Malediven fand bewusst unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Einzig die beiden gemeinsamen Kinder Amelie (14) und Maximilian (12) waren als Gäste dabei - Maximilian übernahm sogar das Amt des Hochzeitsfotografen, wie die "Bild"-Zeitung berichtete.

"Auch wegen des Todes meines Vaters haben Carina und ich bewusst gesagt, dass wir an Silvester heiraten. Wir wollten das Jahr mit diesem schönen Anlass beenden", enthüllte Bohlen jetzt gegenüber dem Blatt noch einen berührenden Gedanken hinter seiner Eheschließung. Durch den Tod seines Vaters sei ihm "noch mal mehr bewusst" geworden, "wie wichtig mir meine Frau, meine Kinder und unsere Familie sind".