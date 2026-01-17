Dieter Bohlen musste sich von seinem Vater verabschieden. Hans Bohlen starb Ende November mit 97 Jahren, wie erst jetzt bekannt geworden ist.
Für Dieter Bohlen (71) war sein Vater immer eine Legende. Ein Mann, der sich aus eigener Kraft eine Existenz aufgebaut hat - und seinem Sohn so wichtige Werte wie Zielstrebigkeit und Beständigkeit vermittelte. Wie heute bekannt wurde, starb Bohlens Vater Hans Bohlen vor wenigen Wochen, am 25. November 2025, im Alter von 97 Jahren. Das hat der Pop-Titan der "Bild"-Zeitung bestätigt.