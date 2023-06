1 Für die Stammgäste keine x-beliebige Kneipe: Das Vier Peh auf der Flandernhöhe ist zurück Foto: Roberto Bulgrin

Nach Monaten der Schließung und des Bangens fließt in der Esslinger Kultkneipe Vier Peh wieder das Bier aus den Zapfhähnen. Der Neustart findet viel Beifall der Fans, wenn es auch zumindest am Standort Flandernstraße eine Rückkehr auf Zeit ist.









In den ersten Stunden der Eröffnung gibt es viele Handschläge und Umarmungen für Lina Kopp und Michael „Micha“ Schauer vom Vier Peh. „Mensch, das freut mich so!“, sagt einer der früh eintrudelnden Stammgäste – und er wird sicher nicht der Einzige bleiben an diesem Abend. Am Samstag um 17.30 Uhr hat die Kultkneipe am Hochschulcampus auf der Flandernhöhe nach acht Monaten Schließung wieder eröffnet – „endlich“, würden die Wirtin und der Fördervereinsvorsitzender Schauer an dieser Stelle wohl einfügen.