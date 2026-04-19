Vier neue Folgen ab 19. April im ZDF: Dritte Staffel Neuer Wind im Alten Land

Die nächsten Sonntagabende stehen im ZDF ganz im Zeichen von "Neuer Wind im alten Land". In vier neuen Folgen recherchiert Felicitas Woll als Journalistin Beke Rieper wieder zu spannenden Themen - und steht auch privat vor so einigen Herausforderungen.
Das ZDF-Herzkino-Format "Neuer Wind im Alten Land" geht in die nächste Runde - und das mit größerem Umfang als bisher gewohnt. Die dritte Staffel umfasst vier Folgen, während die ersten beiden Staffeln jeweils nur zwei Filme boten. Das ist wohl auch ein Zeichen dafür, dass diese von Fans als "Wohlfühlreihe" gefeierte Serie mit Felicitas Woll (46) beim Publikum sehr gut ankommt. Mehr als vier Millionen Zuschauer schalteten 2024 und 2025 jeweils ein. Auch die neuen Folgen, die seit dem 2. April in der ZDF-Mediathek verfügbar sind und ab dem 19. April nun auch im linearen TV laufen (sonntags, 20:15 Uhr, ZDF), werden in den sozialen Medien bereits gefeiert. Das Erfolgsgeheimnis machen wohl mehrere Faktoren aus - vom schönen Setting über die authentischen Figuren bis hin zur brillanten Hauptdarstellerin.